Corso Cavour e piazza Marconi chiuse al traffico nel weekend

Con ordinanza dirigenziale n.420 del 18/12/2020 del Settore ambiente, igiene urbana, paesaggio, mobilità e viabilità, decoro urbano, gare, relativa a favorire il traffico pedonale per diminuire lo smog nelle aree adiacenti l’area pedonale, è stato istituito il divieto di transito e il divieto di fermata e sosta con rimozione coatta a tutti i veicoli, eccetto autorizzati nei seguenti giorni sabato 19 dalle ore 18:00 alle ore 22:00 e domenica 20 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 18:00 alle ore 22:00 su:

corso Cavour nel tratto compreso tra viale Venezia Giulia e viale Roma (esclusi gli attraversamenti di via Cappuccini/piazza Unità d’Italia, via Bologna, via Firenze, via Duca di Genova e via Torino, via Duca degli Abruzzi);

piazza Marconi nel tratto da via Principe Amedeo a via Vittoria (lato viale Crispi);

In funzione di tali chiusure, occorre istituire contestualmente la chiusura di via L. Bonomo nel tratto da via Principe Amedeo a corso Cavour eccetto residenti.

Inoltre, ricordiamo che è in vigore anche per questo weekend l’ordinanza sindacale con la quale è stato disposto il divieto di accesso per lo stazionamento e lo stazionamento per le persone, dalle ore 18:00 e fino alle ore 22:00 di sabato 19 e dalle 08:00 alle 22:00 di domenica 20 nelle sotto indicate vie della città:

via Regina Margherita;

viale Crispi;

via Cavallotti – tratto tra via Giusti e viale Crispi;

via Cittadella;

corso Cavour – tratto tra via De Gasperi e viale Roma;

piazza Vittorio Emanuele II;

piazza Duomo.

Le violazioni della ordinanza sono punite con la sanzione pecuniaria di cui da euro 400,00 ad euro 1.000,00.

Sono tenuti a vigilare sull’osservanza e rispetto della presente Ordinanza tutte le Forze di Polizia e il Corpo di Polizia Locale di Andria, anche secondo le indicazioni del Prefetto di Barletta-Andria-Trani, nonché gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria.