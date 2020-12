Coronavirus, Sindaca Bruno: «Ad oggi contagi attivi pari a 948»

Stamattina, presso il comando della Polizia Locale, assieme alla sindaca Giovanna Bruno, all'assessore alla Mobilità Pasquale Colasuonno e al comandante della Polizia Locale Riccardo Zingaro è stato fatto il punto della situazione sul numero dei contagi da covid19 ad Andria.

«L'aggiornamento ricevuto dalla prefettura parla di contagi attivi pari a 948 su territorio di Andria, mentre continua a confermarsi il dato emerso negli ultimi giorni ovvero quello dei guariti che superano i positivi. Questo, ai fini della valutazione statistica che ci viene fornita».

Nella videointervista la sindaca ha erroneamente riportato la nostra città in zona gialla fino al 24 dicembre. Un lapsus legato sostanzialmente all'ora in cui entra in vigore la zona rossa, vale a dire dopo le ore 24 del giorno 23 dicembre. Pertanto, coerentemente con quanto previsto dall'ultimo DPCM saremo in zona rossa dal 24 al 27 dicembre e poi ancora dal 31 dicembre al 3 gennaio, quindi il 5 e 6 gennaio.

Alla sindaca Bruno abbiamo anche chiesto se i comuni hanno la possibilità, in questa fase piuttosto delicata, di emettere ulteriori restrizioni rispetto a quelle governative già emanate: «Su questo argomento ci sono tante polemiche e a volte anche tante proposte che purtroppo non sono neanche contestualizzate. Andria, fino al giorno 23, è in zona gialla. A chi ci chiede di chiudere le attività commerciali, spiego ancora una volta che questo significherebbe dire ai nostri concittadini che i nostri negozi sono chiusi e che possono andare altrove perché la zona gialla non mi vieta lo spostamento da un comune all'altro, quindi creeremmo in zona gialla un ulteriore problema. Serve invece il richiamo al famoso senso di collaborazione e di responsabilità».

Al comandante abbiamo chiesto invece un aggiornamento sulla questione "multe": «I controlli saranno serrati fino al giorno dell'Epifania; gli interventi saranno sinergici in accordo con le altre forze dell'ordine e saranno rafforzati grazie anche alle associazioni presenti nel COC (Centro Operativo Comunale) sia grazie ai volontari di altre associazioni che hanno dato la loro disponibilità a collaborare. Molte ad oggi sono le sanzioni comminate ad attività commerciali che non hanno rispettato gli orari di chiusura o per mancato rispetto dell'utilizzo della mascherina all'interno delle attività o per assembramento e stazionamento immotivato. Tengo a precisare - conclude il dott. Zingaro - che la nostra attività non è quella di reprimere, ma fa capire alla gente che il momento richiede uno sforzo collettivo per tutelare la salute di tutti».

L'ass. alla Mobilità, Pasquale Colasuonno, comunica che sulla viabilità «non ci saranno ulteriori restrizioni se non quelle già in atto. Il nostro compito, come già ha affermato il comandante della Polizia Locale, è più un lavoro di prevenzione che di repressione, dobbiamo cambiare la cultura in coloro che disattendono le regole».

La sindaca nel suo ulteriore appello alla responsabilità ricorda: «Purtroppo tutti i nuclei familiari sono colpiti o stati colpiti dal covid. Non dobbiamo dimostrare a nessuno che l'emergenza è nelle nostre case. È ovunque. Adesso con la chiusura delle scuole e quindi con la interruzione della didattica a distanza correremo il rischio di vedere ulteriore gente che si riversa per le strade, motivo in più per ribadire ed estendere il divieto di stazionamento a tutti. Un minimo di collaborazione collettiva dovrebbe consentirci di trascorrere queste festività con una serenità di fondo che purtroppo già ci è stata tolta dall emergenza sanitaria e che non dobbiamo appesantire ulteriormente».