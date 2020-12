Al via la VII edizione di "Prima le idee"

Cambiano i tempi, i luoghi, le modalità. Non la passione, vero motore di un effettivo processo di partecipazione attiva, scambio e confronto. Non mancherà, anche quest'anno, l'appuntamento con l’iniziativa “Prima le Idee”.

Il format con cadenza annuale, sotto forma di seminari e convegni, istituito ed organizzato nei primi cinque anni ad Andria e nelle ultime edizioni a Roma, ha implementato il dibattito culturale, creando spunti utili per la politica a livello territoriale fino a quello nazionale. L’eco di questo evento, basato su incontri con esponenti politici nazionali, realtà imprenditoriali, culturali e professionali con la presenza di giovani appassionati di politica, provenienti da tutta Italia, ha creato un volano molto utile per la politica fatta di valori e capacità di ascolto e confronto.

La VII edizione prende corpo ispirandosi alla Pop art: «In un tempo in cui tutto sembra sospeso e incerto -commenta Andrea Barchetta, responsabile della manifestazione- ci riproponiamo in maniera più diretta utilizzando un linguaggio comune e uno strumento, il social network, simbolo del consumismo e della tipicità comunicativa attualmente predominante.

La scelta dell’immagine dei super eroi (Art Work realizzato dall’andriese Valentina Zingaro) simboleggia la necessità delle masse di rivedersi in qualcosa di positivo, di straordinario, di super. E il bacio, tra super eroi, ci riconduce, al contrario, ad un comportamento umano e normale, ma dalla potenza incalcolabile.

Come negli anni 50 e 60 del ventesimo secolo ci troviamo ad affrontare un momento di transizione epocale, una quarta rivoluzione industriale, potenzialmente in grado di innovare e sconvolgere diversi settori della società. Tutto questo nel bel mezzo di una pandemia che è, a tutti gli effetti, l’evento storicamente più importante degli ultimi 75 anni», conclude Barchetta.

Il primo appuntamento questo pomeriggio, dalle ore 18.45, in diretta streaming sulla pagina Facebook di Prima le Idee. L'incontro "Pensare e ripensare lo sport in tempi di Covid" avrà già due ospiti di rilievo: Giusy Versace (campionessa paralimpica e Deputato della Repubblica, che da sempre si batte per i diritti dei diversamente abili) e Claudio Barbaro (Parlamentare e Presidente Nazionale ASI).