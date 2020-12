Raccolta rifiuti, con un ribasso dell'11,69% la Sangalli si aggiudica la gara ponte

Completata la procedura per l'aggiudicazione per due anni del servizio di raccolta rifiuti nella nostra città. Tra le tre aziende che hanno presentato offerte ad aggiudicarsi la "gara ponte", con un ribasso dell'11,69%, è stata la Sangalli, ovvero l'attuale gestore.

A intervenire sull'aggiudicazione è l'On. pentastellato D'Ambrosio: «sulla questione “rifiuti” di Andria, non starò qui a riportare la storia che tutti ormai sanno, storia fatta di tangenti, disservizi, sciatteria politica ed incompetenza. Storia costata agli andriesi qualità della vita, soldi e salute.

Gli andriesi però devono sapere che per i prossimi due anni, così come previsto dalla “gara ponte” aggiudicata dall’AGER, Agenzia della Regione Puglia, a gestire i rifiuti degli andriesi, alla società Sangalli indovinate chi subentrerà? La società Sangalli.

Infatti con un ribasso d’asta pari a 11,69% (l’altra volta, nel 2012, il ribasso fu appena lo 0,42%...chissà perchè!!!), il Comune di Andria riuscirà a risparmiare oltre 2 milioni di euro nei due anni, e questa è una buona notizia per i cittadini, vista la disastrosa situazione delle casse comunali.

Certo, la cosa che fa riflettere a chi come me si è battuto per anni su questa questione, è che se insieme a questo significativo sconto, appureremo che i servizi offerti saranno anche superiori a quelli odierni, un minimo di meraviglia l’avremo.

Cioè, se avremo un servizio migliore dell'attuale spendendo meno, come mai prima si spendeva molto di più per un servizio peggiore?

Ora però, al netto di questa importante riflessione, ci sarà la necessità fondamentale di fare due cose.

La prima, visto che la raccolta differenziata è in discesa (siamo ormai vicini al 56%, quasi dieci punti percentuali sotto il limite del 65%) e la città non brilla per pulizia, bisogna vigilare giornalmente sullo svolgimento dei servizi che la ditta eroga.

Ripeto, vigilare giornalmente per un servizio pagato dai cittadini!!!

La seconda, iniziare quanto prima ad impostare la nuova gara (due anni passano in fretta), avvalendosi di tutte le esperienze fatte, per offrire finalmente alla città un servizio innovativo quando, speriamo, saremo definitivamente fuori da questa terribile emergenza sanitaria.

Programmare subito per evitare ancora inutili e costose proroghe».