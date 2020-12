Gli auguri di Vurchio: «Riscopriamo il senso di comunità onesta e laboriosa»

Anche Giovanni Vurchio, presidente del consiglio comunale, ha indirizzato i suoi auguri natalizi alla cittadinanza:

«Porgo un caloroso saluto a titolo personale ed a nome dei Consiglieri Comunali a sua Eccellenza, Mons. Luigi Mansi, al Sindaco a questa tradizionale cerimonia dello scambio degli auguri in occasione delle imminenti festività natalizie e di fine anno 2020, presso la Sala Consiliare del Comune di Andria, luogo istituzionalmente individuato per lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale e di altre attività di carattere istituzionale.

La cerimonia di quest’anno si svolge in forma ridotta, a causa delle restrizioni imposte dalla emergenza sanitaria.

Di norma, infatti, alla manifestazione, avrebbero partecipato le autorità civili e militari, i Dirigenti Comunali, il personale comunale ed in particolare, come presenza significativa, una rappresentanza degli Istituti scolastici della città che si esibivano in canti natalizi.

L’occasione è propizia per ringraziare tutta la struttura amministrativa per la dedizione e l’impegno dedicate al vostro lavoro, affinchè i cittadini abbiano servizi e assistenza.

Le festività natalizie rappresentano un importante momento di riflessione e di condivisione.

Questo è il primo Natale che mi vede impegnato come presidente del consiglio comunale.

Vorrei ringraziare e augurare buone feste, in particolar modo, al sindaco Giovanna Bruno, alla Giunta, all’intero Consiglio Comunale, al Segretario generale e a tutto il personale per avermi consigliato, supportato in questi primi giorni di lavoro.

Le difficoltà giornaliere sono tante, che potremo superare, riscoprendo il senso di comunità onesta e laboriosa.

Grazie di cuore al Vescovo, Mons. Luigi Mansi e a tutta la Diocesi, ai nostri Sacerdoti, al Prefetto dottor Valiante, a tutte le Forze dell’Ordine, sempre e ovunque in prima linea, alle Istituzioni pubbliche e private, scuole, associazioni, gruppi, che si relazionano con il Comune con spirito collaborativo e costruttivo.

La particolare situazione economica e sociale della nostra comunità richiede a tutti più sacrifici, ma non ci sfugge la triste realtà. E tuttavia ho avuto la fortuna di conoscere una comunità che ha voglia di guardare al futuro senza paura non tenendo le mani in tasca».