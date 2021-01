CPIA Bat sigla partenariato con l'Aps Mondo Nuovo

I partiti di maggioranza: «Asilo, servizi e diritti: ecco come ripartire»

«​​​​​​​Per riavviare Asilo nido e servizi non aspetteremo certo il risanamento globale. Saranno i primi gangli di comunità ad essere riavviati. Recuperi di liquidità in corso, partenariati, accordi istituzionali per interventi»