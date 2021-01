Albo unico delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale

Si informa che dal 16 gennaio 2020 e per 15 giorni consecutivi, nella Segreteria del Comune e presso il Servizio Elettorale, in piazza Trieste e Trento, è depositato l’Albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale di cui all’art.1 della L. n.95/1989, come modificato ai sensi dell’art.9 della L. n.120/1999, aggiornato a seguito di provvedimenti di iscrizione e di cancellazione, a cura della Commissione Elettorale Comunale.

Ogni cittadino può, entro tale periodo, prenderne visione e, in caso di iscrizione negata o indebita, proporre eventuale ricorso alla Sottocommissione Elettorale Circondariale, entro 10 giorni dalla scadenza di pubblicazione dell’Albo suddetto.