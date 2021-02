Ventisei anni, un timbro ed una presenza scenica inconfondibile, da anni una costante nel panorama musicale nostrano, la cantante e autrice Ylenia Roma presenta il suo secondo singolo dal titolo "Sveglia", dopo l'ottimo riscontro di "Le Tue Corna", uscito in agosto su tutte le piattaforme di streaming musicale e YouTube. Nel giorno del "justreleased" noi del Live abbiamo conosciuto meglio Ylenia.

Come nasce la tua passione per la musica?

«Da quando ero bambina ho sentito questa forte attrazione verso canto e musica e da subito ho capito che avrei voluto vivere di questo ed essere un'artista. Tutti nel nostro piccolo siamo artisti, basta accorgersene e lavorare sul talento che ognuno di noi ha».

In quale genere musicale ti rispecchi?

«Non amo etichettarmi in un genere, mi piace sperimentare, dal Soul al Pop, all'R&B, in una crescita continua, preferisco che sia l'ascoltatore a "catalogarmi" in un dato genere musicale».

Da alcuni mesi hai intrapreso la carriera da solista, ma fino a qualche tempo fa eri una delle voci degli Underbomb. Che esperienza è stata?

«Gli anni con gli Underbomb mi sono serviti da palestra, i ragazzi del gruppo mi hanno certamente aiutato ad essere più sicura di me sul palco. È stata una bella esperienza, non so se preferisco lavorare da sola od in gruppo, ma certamente è stata una fase di crescita personale e professionale non indifferente».

Come la pandemia di Covid-19 ha cambiato la tua vita da artista? Ti manca il palco?

«Sicuramente non è una bella situazione a livello generale, ma dal punto di vista personale l'ho vissuta sorprendentemente bene. La mia vita pre-Covid era fitta di live, sala prove e serate con DJ, in pratica avevo davvero pochissimo tempo per lavorare su me stessa. In una situazione tragica che spero termini al più presto, ho lavorato molto sull'Ylenia persona e sull'Ylenia artista, dedicandomi alla scrittura e alla composizione. Quando tutto sarà tornato alla normalità, sarò certamente una persona ed una cantante migliore».

"Sveglia" è il tuo secondo singolo, fuori ora su ogni piattaforma digitale: di cosa parla?

«È un pezzo particolare, parla di una storia d'amore tormentata, due persone che si cercano tra gli alti e bassi della vita, ma non si incontrano mai. In un mondo così veloce, pieno di continui stimoli, è davvero dura riconoscere l'anima gemella, spesso la incrociamo nel nostro cammino ma non la riconosciamo nemmeno. È difficilissimo trovare l'equilibrio in un rapporto e in questo brano cerco un po' di esternare tutto ciò in maniera non convenzionale. "Sveglia" è imperativo, un monito affinché tutti si apprestino a cercare l'amore, unico vero pilastro della vita.

Ringrazio Letizia Vaccariello, in arte Biancospino, che è l'autrice del pezzo».

Quali sono i progetti futuri di Ylenia Roma?

«Le ambizioni sono davvero grandi, questo anche grazie al mio fantastico team di lavoro che quotidianamente mi aiuta a crescere e migliorare: il mio ragazzo Leonardo Baldini, che mi supporta in questo percorso, Cristina Serraro, Roberta Piccarreta, Luigi Loiodice e dulcis in fundo il mio produttore artistico che non vuole essere nominato, ma è presenza costante e fondamentale per me. La strada intrapresa è quella giusta, siamo già al secondo singolo in sei mesi e questo non può che essere un buon viatico per il mio futuro».

E noi non possiamo che augurare ad Ylenia di realizzare tutti i suoi sogni. In bocca al lupo!

Nuovo singolo: https://bit.ly/39RsqaI

Instagram: https://bit.ly/39Tg7KY

Youtube: https://bit.ly/3cNA9sm

Spotify: https://spoti.fi/3jrhKCW