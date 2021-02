6000 Sardine raccolgono indumenti per i migranti in Bosnia

In collaborazione con Cgil Marche, l'associazione Stay Human ed AUSER e grazie all’aiuto della Croce Rossa Italiana ed all’Esercito Italiano, il movimento delle Sardine ha promosso una raccolta di indumenti invernali e coperte da inviare a ristoro dei profughi bloccati in Bosnia nel pieno di uno degli inverni balcanici più rigidi degli ultimi anni.

Le città che hanno partecipato a questa iniziativa sono: Fano, Pesaro, Urbino,Civitanova Marche, Rimini, Pavia, Lecce, Andria, Palagianello, Foggia e Taranto.

«La merce che è stata raccolta verrà consegnata ad Ancona grazie alla collaborazione della CRI e dell’Esercito Italiano - entro il 20 febbraio, data in cui la merce verrà imbarcata e spedita alla volta della Bosnia - si legge nella nota delle 6000 Sardine - .

La pandemia “congela” il mondo e la crisi politica complica la situazione in cui grava l’Italia ma, appena di fronte alle nostre coste adriatiche, un folto gruppo di persone lotta per la sopravvivenza.

Sono bengalesi, pakistani, afghani, curdi, siriani.

Di queste persone vediamo i corpi sotto la neve e possiamo solo immaginare la loro esperienza.

Come #6000Sardine intendiamo fornire a queste popolazioni ogni supporto possibile dal punto di vista materiale per aiutarle a superare l’inverno, ma vogliamo anche rivolgere un appello al mondo politico italiano ed europeo perché si faccia carico del problema».

Anche Andria ha partecipato rispondendo spontaneamente e prontamente a questa lodevole iniziativa: «Ne avevamo avuto notizia il 25 gennaio scorso, nel corso di una videoconferenza con Mattia Santori (leader delle Sardine) ed avevamo subito aderito, pur non avendo idea di come avremmo potuto renderci utili ma immaginando che la necessità di correre in aiuto della Bosnia ci avrebbe spalancato le porte - commenta il gruppo andriese delle Sardine -. Ed in effetti quelle della Provvidenza si sono aperte e grazie alla "Casa accoglienza Santa Maria Goretti" di Andria ed a Don Geremia Acri è stato possibile reperire dei beni di prima necessità da inviare in Bosnia. Il nostro compito si è limitato a prelevare questo materiale, carocandolo sulle nostre macchine, ed a consegnarlo ad un amico delle Sardine che, grazie ad una colletta, ha noleggiato un furgoncino e fatto il pieno di gasolio per trasportare a destinazione tutto ciò che è stato possibile raccogliere in così breve tempo. Grande è stata la partecipazione di Palagianello, Lecce, Brindisi, Foggia , Taranto. Queste le Sardine, questo il nostro grande cuore».