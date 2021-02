Prorogata la scadenza del bando sulla qualità dell'abitare

Prorogato al 2 marzo 2021, ore 12.00, il termine utile per la individuazione dei soggetti, pubblici e privati, interessati all'attuazione dei programmi predisposti dal Comune nell'ambito del Bando “programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare”, pubblicato in data 17 novembre 2020.

Con DD n. 404 del 25.2.2021 il Settore Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata, Controllo del Territorio ha prorogato al 2 marzo 2021, ore 12.00, il termine fissato inizialmente per la stessa ora del 26 febbraio 2021.