Usb Puglia sulla rimodulazione del Piano di Riequilibrio: «Una ripartenza necessaria»

Soddisfazione per l'approvazione della rimodulazione del Piano di Riequilibrio, quella espressa da Pierpaolo Corallo di Usb Puglia.

«Con l’approvazione della rimodulazione del Piano di Riequilibrio, approvato dal Consiglio Comunale di Andria, si pongono le basi per ripartire. Una ripartenza necessaria, per nulla semplice e scontata, che rimette la Città nelle condizioni di ragionare e decidere sul proprio futuro.

Una condizione per ricominciare che, è bene sottolinearlo, ha un suo nome e un suo volto: la Sindaca Giovanna Bruno. Un provvedimento, quello approvato dal consiglio, che “serve” a mettere in sicurezza la Città, la Collettività e anche le partecipate, per evitare il fallimento del Comune con tutte le sue ricadute che si possono ben immaginare. Un Piano spalmato su venti anni e non più su quindici, che (qui intendiamo tutte le forze politiche e sindacali) ci permette di avere maggiore possibilità d’azione.

Siamo certi che la Corte dei Conti sostenga lo sforzo che si sta impiegando, dando il proprio via libera al riequilibrio. Alla Sindaca Giovanna Bruno, alla sua Amministrazione ed al Consiglio Comunale, rinnoviamo l’invito a lavorare tutti insieme per mettere - mattone su mattone - la Città in piena sicurezza.

In ultimo, ci sentiamo di ringraziarLa per l’impegno, la forza e la caparbietà che sta dimostrando e mettendo nel “gestire” le tante spine di una rosa lasciata per anni senza cura a partire dalla AndriaMultiservice. L’USB farà la sua parte!! Se serve bacchetterà la politica e le istituzioni.

Oggi, però, possiamo dire che è stata scritta una bella e importante pagina per la Città di Andria!»