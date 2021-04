Vaccini, Delvecchio: «A disposizione dei nostri pazienti in questo momento terribile»

«Siamo molto felici di poter ancora una volta metterci a disposizione dei nostri pazienti in questo momento terribile a livello pandemico attraverso lo snodo fondamentale delle vaccinazioni domiciliari per chi è impossibilitato ad uscire di casa come le persone anziane». Così, all'indomani della partenza della vaccinazione domiciliare curata dai medici di famiglia in collaborazione con la ASL Bt, il dottor Benedetto Delvecchio segretario provinciale della provincia di Barletta-Andria-Trani della Fimmg la Federazione italiana dei medici di medicina generale.

«Grazie alla sinergia con la direzione generale della ASL Bt e alla pronta disponibilità di colleghe e colleghi delle città della nostra sesta provincia abbiamo avviato questa importante operazione di vaccinazione domiciliare in tutti quei contesti previsti dalla legge. Preciso che abbiamo inoculato anche vaccini Pfizer nel rispetto rigoroso delle norme previste dai protocolli in materia. A nome dei colleghi coinvolti e mio personale desidero far presente che siamo, come sempre dall'inizio di questa pandemia da Covid 19, a completa disposizione dei pazienti e ben lieti di collaborare con la Asl Bt. In questo momento il nostro auspicio è che tutta la medicina del territorio sia coinvolta nella campagna di vaccinazione, solo così potremo lasciarci alle spalle un lungo periodo di dolore e sofferenza e riprenderci la nostra vita.

Invito tutti ad essere estremante attenti e rispettosi delle norme comportamentali per combattere al meglio la pandemia in corso. Non è possibile avere alcun tipo di tentennamento il numero dei contagi giornalieri è più che un campanello di allarme. Basta con gli assembramenti. La mascherina e distanziamento sociale rimangono due elementi essenziali per la lotta al Coronavirus. Così come ribadito dall'Oms (Organizzazione mondiale della Sanità) lavarsi le mani è un vero e proprio salva la vita. Bisogna lavarsi le mani spesso e accuratamente con acqua e sapone per ameno 40 -60 secondi. Se non sono disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a base di alcol con almeno il 60%. Il virus entra nel corpo attraverso gli occhi, il naso e la bocca, quindi evitare il contatto con le mani non lavate».