OPI BAT, online bando per migliori tesi di ricerca infermieristica

Un’iniziativa premiata sempre dall’entusiasmo, alla quale gli infermieri ogni anno partecipano con la loro conoscenza, contribuendo alla veicolazione dei contenuti di professionalità che il concorso si propone di promuovere, in riferimento al ruolo dell’infermiere; attraverso il riconoscimento, infatti, si valorizzano le qualità degli infermieri iscritti all’Ordine OPI di Barletta – Andria – Trani.

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche della Sesta Provincia pugliese indice l’undicesima e la dodicesima edizione riservate agli Infermieri neolaureati iscritti all’Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Barletta-Andria-Trani.

“Da tempo – dichiara il presidente dell’OPI BAT Giuseppe Papagni – avevamo la volontà di ripartire dopo un lungo anno che ci ha impegnati ogni giorno per l’emergenza COVID-19. Gli infermieri ci sono e ci saranno sempre, anche quando sarà superata la pandemia“.

Al concorso possono partecipare tutti gli infermieri ed infermieri pediatrici neolaureati iscritti all’Ordine della Provincia BAT negli anni 2019 e 2020.

Abbiamo istutito entrambi i premi in modo che i cittadini ci riconoscano in questo periodo come loro alleati nel percorso assistenziale e di cura. Gli infermieri sono sempre presenti, accanto ai cittadini nei loro momenti di bisogno, sia dal punto di vista clinico che umano, perche’ per gli infermieri, come recita il Codice deontologico, “il tempo di relazione è tempo di cura”. Durante questo periodo gli infermieri portano ai nostri familiari anche una carezza, un sorriso, una battuta, in modo da rendere meno duro l’isolamento nelle unità operative covid.

La pandemia ci ha confermato l’importanza di analizzare i dati, valutare le evidenze scientifiche e sottoporre dati e analisi ad un ragionamento logico. Ci ha consegnato l’esigenza di imparare dal passato per non ripetere gli errori delle epoche precedenti.

“Quest’anno – conclude il presidente OPI BAT – la commissione esaminatrice assegnerà i premi ai migliori lavori. Al vincitore verrà assegnato un premio pari al valore di euro 500,00, al secondo classificato verrà assegnato un premio di euro 300,00 ed terzo classificato verrà assegnato un premio di euro 200,00“.

I premi sono vincolati alla partecipazione ad iniziative di formazione, aggiornamento e approfondimento nel campo infermieristico da individuare congiuntamente da questo Ordine e dai vincitori dei premi e da usufruirsi entro l’anno solare (31/12/2021).

La commissione, ad insindacabile giudizio, si avvale della facoltà di non assegnare il premio qualora ritenesse i lavori presentati non rispondenti ai criteri previsti o non meritevoli di attestazione.

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere datata, firmata ed indirizzata al Presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche della provincia Barletta-Andria-Trani, Via Margherita di Borgogna n. 74, 76125 Trani ed inviata (file in formato pdf) all’indirizzo PEC: bat@cert.ordine-opi.it entro e non oltre le ore 19:00 del giorno 03/05/2021. Si accettano solo domande inviate da indirizzo PEC personali e non da indirizzo mail ordinario.

La commissione esaminatrice valuterà i progetti e la premiazione dei vincitori e sarà effettuata in occasione della Giornata Internazionale dell’Infermiere o nel corso di altro evento organizzato dall’ordine stesso anche in modalità webinar.

Una sintesi del lavoro, realizzata a cura del vincitore, sarà pubblicata successivamente sul sito web www.opibat.it.

Info: telefono: 0883482500 – fax: 0883481593; mail: bat@cert.ordine-opi.it