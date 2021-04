Al via i nuovi percorsi formativi rivolti agli alunni dell’Istituto Comprensivo “Jannuzzi – Mons. Di

Sono partiti i nuovi percorsi formativi afferenti al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020, rivolti agli alunni dell’Istituto Comprensivo “Jannuzzi – Mons. Di Donna”.

L’intera Comunità scolastica dell’IC “Jannuzzi – Mons. Di Donna”, dal Dirigente Scolastico al Direttore amministrativo, dagli insegnanti ai collaboratori scolastici, è fortemente impegnata nella realizzazione di un disegno educativo condiviso: qualificare l’offerta formativa della scuola, nella consapevolezza che un Paese che investe molto in istruzione sarà in grado di generare più innovazione ed essere competitivo nel panorama internazionale.

Nello specifico, il progetto: “Cogito ergo sum” rivolto agli alunni di scuola primaria e secondaria di Primo grado si realizzarà attraverso 6 moduli:

1. “La scuola in-forma 1” (scuola primaria)

Esperti: dott. Di Benedetto Giovanni, dott. Ricciardi Fabrizio – Tutor: ins. Di Schiena Maria

Il modulo si propone di favorire lo sviluppo delle capacità di analisi e di interpretazione dei fatti da parte dell’alunno. Scopo del progetto sarà anche quello di aiutarli a fornire ulteriori chiavi di lettura delle diverse realtà nell’ottica dell’oggettività dei fatti. Fondamentale, in questo senso, sarà l’analisi delle differenze tra i diversi tipi di articoli e della tipologia delle notizie trattate. A partire dalle regole che disciplinano la costruzione di un articolo/servizio televisivo, l’alunno potrà inoltre conoscere le diverse fasi che portano alla realizzazione di un giornale cartaceo e di un telegiornale.

2. “La scuola in-forma 2” (scuola secondaria)

Esperto: Prof. Sacco Carlo – Tutor: prof.ssa Zumpano Maria Stella

Attraverso la redazione di un giornale, gli studenti si cimenteranno nella condivisione di esperienze, infatti il giornale è un lavoro di squadra, collettivo. In tal senso, esperto, tutor, alunni e ospiti "speciali" affronteranno tematiche attuali quali il bullismo, l'ambiente, il senso civico e la scuola ai nostri tempi...

3. “All together now 1” (scuola primaria)

Esperto: prof. ssa Gray Katharine Anne – Tutor: ins. Petroni Antonietta

ll percorso nasce con l’intento di approfondire uno degli obiettivi dell’Agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile per migliorare le condizioni di vita delle persone, senza danneggiare l’ambiente, in particolare la salute delle acque marine invase di rifiuti di ogni genere, al fine di diventare cittadini attivi e consapevoli. L’argomento sarà affrontato con un pizzico di divertimento e una buona dose di gioco attraverso video, slides e ascolto di brani in lingua inglese per ampliare la conoscenza del lessico e dei vocaboli specifici con l’obiettivo di fornire agli studenti ulteriori occasioni d’interazione con la lingua per migliorare la comprensione, ampliare le conoscenze comunicative per poter raggiungere al meglio le competenze linguistiche.

4. “All together now 2” (scuola secondaria)

Esperto: prof.ssa Petruzzella Antonella – Tutor: prof. Mariani Mariella

Gli obiettivi dell’Agenda 2030 e in particolar modo la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali, la costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone.

Attraverso la visione di filmati e la lettura di documenti in lingua inglese, i corsisti conosceranno e acquisiranno il lessico specifico e si cimenteranno in “debate” sui temi sopra indicati.

Utilizzando strategie motivanti e coinvolgenti, in una sorta di role-playing, i partecipanti si caleranno nei panni di rappresentanti di un “Youth European Parliament” e proveranno a suggerire idee e soluzioni, utilizzando l’inglese come lingua veicolare.

Un tema concreto e stringente che li aiuti a prendere consapevolezza del vero senso dell’essere cittadini attivi e solidali implementando e migliorando al contempo le competenze multilinguistiche.

5. “Scienze, che passione 1” (scuola primaria)

Esperti: dott. Losito Aldo, ins. Erriquez Chiara – Tutor: ins. Tursi Mariella

6. “Scienze, che passione 2” (scuola secondaria)

Esperti: prof. Losito Aldo, prof. Mezzina Maria – Tutor: prof. Albanese Flora

«Entrambi i percorsi - sostiene la Dirigente dott.ssa Lilla Bruno - intendono affrontare un tema diventato tanto importante e fondamentale per la crescita formativa della persona, quanto quello della sostenibilità del pianeta: L’uomo, il cibo e il nostro pianeta. L’alimentazione del futuro appartiene al cittadino che pensa in modo globale e che declina i suoi gusti e le sue esigenze con la necessità di gestire le risorse per tutti. Oggi più che mai, il cibo è il linguaggio per insegnare i valori della cittadinanza globale. L’approccio a tale tematica avverrà attraverso la sperimentazione del programma SID (Scientiam inquirens discrere) che ha l’obiettivo di presentare una rinnovata metodologia dell’insegnamento delle materie scientifiche, potenziare la ricerca didattica mediante l’INQUARY BASED SCIENCE EDUCATION (IBSE). I percorsi PON affronteranno anche il rapporto tra Scienza e Comunicazione, attraverso la realizzazione di articoli, interviste e approfondimenti legati al tema della sostenibilità. Il lavoro giornalistico sarà preceduto dalle tecniche di scrittura e dai principi cardine della comunicazione integrata: carta stampata, Tv e internet.

Attraverso il potenziamento delle competenze di base sarà possibile ampliare il curricolo arricchendo l’offerta formativa della nostra scuola, usufruendo di metodi di apprendimento innovativi, caratterizzati da un approccio ‘non formale’ e dal learning by doing.

L’innalzamento in maniera omogenea delle competenze di base delle alunne e degli alunni rappresenta un fattore essenziale per la crescita socio-economica del nostro Paese e consente di compensare svantaggi culturali, economici e sociali di contesto, garantendo il riequilibrio territoriale, e ridurre il fenomeno della dispersione scolastica».