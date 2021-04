Ad Andria Sindaca e giunta si tagliano indennità. Cgil Bat: «Così si dà il buon esempio»

«Un gesto apprezzabile quello della sindaca di Andria e della sua giunta che decidono di ridursi i compensi. Si tratta di un segnale importante che serve a dare il buon esempio ma che soprattutto dimostra il rispetto delle regole e il rispetto verso i cittadini che, in maniera diversa, stanno tutti vivendo un momento complicato proprio dal punto di vista economico». Così il segretario generale della Cgil Bat, Biagio D’Alberto, commenta la deliberazione della giunta comunale con la quale si rende esecutiva la riduzione delle indennità per le cariche istituzionali, così come previsto all’interno del piano di riequilibrio pluriennale approvato il mese scorso in consiglio comunale.

«Pur trattandosi della formalizzazione di un atto che era nel piano di riequilibrio riteniamo che sia doveroso sottolineare il fatto che così anche gli amministratori locali compiono il loro piccolo sacrificio in un momento in cui ad Andria, per via del pre-dissesto, di sacrifici ai cittadini se ne chiedono tanti vista la tassazione al massimo. In un quadro complesso come quello andriese questa decisione della Sindaca e della giunta ci pare un atto di responsabilità verso la comunità che guidano», conclude D’Alberto.