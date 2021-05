Andci e Civicrazia: «Sollecitiamo la nomina del Difensore civico regionale in Puglia»

Il 1° gennaio 2021 è stata presentata dall’avvocato Antonio Visicchio, referente per la Regione Puglia di Andci (Associazione Nazionale Difensori Civici Italiani) e Civicrazia, la petizione per l’istituzione del Difensore Civico in Puglia a cui non è tardata la risposta del Consiglio Regionale.

La discussione della questione è stata affidata alla settima Commissione (Statuto, regolamenti, riforme istituzionali, rapporti istituzionali, sistema delle autonomie locali) che ha già proceduto all’audizione delle Associazioni proponenti e del Coordinamento Nazionale dei Difensori Civici.

Ne parliamo con l'avvocato Visicchio.

Qual è il ruolo del Difensore Civico?

«Il Difensore Civico è il Garante del Cittadino contro abusi, negligenze, inerzie delle Pubbliche Amministrazioni. Il Difensore Civico raccoglie le istanze dei cittadini che non siano state accolte dagli uffici deputati degli enti, cerca di risolvere le controversie in corso e può richiedere atti e convocare i soggetti istruttori per avere chiarimenti su pratiche e procedimenti».

Quali requisiti deve possedere?

«Deve avere una significativa competenza giuridico-amministrativa secondo le funzioni attribuite. Le leggi regionali stabiliscono specifici requisiti».

E proprio sulla necessità che il ruolo sia svolto da chi possieda specifiche competenze si è battuto il fondatore dell'associazione, l'avvocato Giuseppe Fortunato: esemplare è il caso Lombardia dove il nominato difensore civico regionale, Carlo Lio, era in possesso del solo diploma di terza media. Qualche giorno fa, il 3 maggio, è arrivato il pronunciamento definitivo del Consiglio di Stato che ha accolto le doglianze di Fortunato, annullando la nomina illegittima di Lio e segnato una svolta epocale in tema di difesa civica.

A proposito della nomina del difensore civico della Lombardia Lio, perché la sentenza del Consiglio di Stato è importante?

«Perché completa un quadro giurisprudenziale che ha affermato l'onere di motivare la scelta, valutando i candidati. Ora, in relazione alla legge lombarda, viene sottolineata la necessità anche di specifici titoli di studio adeguati e viene tratteggiato un preciso identikit professionale del Difensore Civico».

L'istituzione del Difensore Civico regionale in Puglia è obbligatoria?

«Sì, stando allo Statuto regionale che determina i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento dell'ente, quindi all'apice delle fonti regionali. L'articolo che parla di Difensore Civico è l'art. 50. Ricordiamo, però, che c'è una previgente legge regionale (lo Statuto risale al 2004) la 38 del 1981 che disciplina l'istituto della difesa civica. Sono passati ben 40 anni è, purtroppo, il Difensore Civico regionale è ancora un fantasma!».

Come mai, allora, in Puglia non è stato ancora nominato un Difensore Civico?

«Vi è ancora qualche sacca di resistenza, come in Calabria o in Sicilia ma, dopo la petizione di Andci e Civicrazia, si sta procedendo celermente. Da taluni, poi, sono state avanzate perplessità sull'assetto collegiale previsto dalla legge regionale. Sul punto, Andci e Civicrazia ritengono di non alterare e snaturare l'assetto collegiale poiché foriero di scelte prima discusse e poi condivise evitando, per quanto possibile, le derive dell'arbitrio e i pregiudizi della soggettività. D'altronde, l'antieconomicità è indimostrata a fronte della tutela di diritti fondamentali nel rapporto tra cittadino e P.A. di cui il Difensore civico è fautore e primo promotore».

Quali sono le criticità rilevate da A.N.D.C.I. e Civicrazia ostative alla nomina?

«La legge regionale 38/1981 riserva l’investitura agli appartenenti a determinate categorie: professori ordinari di università in materia giuridica, magistrati anche a riposo delle Giurisdizioni ordinarie o amministrative, avvocati patrocinati in Cassazione da più di 10 anni. Figure certamente autorevoli, ma che, probabilmente, non hanno mai avuto a che fare con le tematiche della Difesa Civica a livello nazionale e/o regionale. Senza dimenticare, peraltro, che i magistrati a riposo, come qualunque altro soggetto in quiescenza, non possono ricoprire l’incarico di Difensore Civico per i cogenti divieti ex-lege vigenti (cfr. Consiglio di Stato, V Sezione, n. 4718/2016)».

E quali sono, invece, gli auspici dell'Andci e Civicrazia in Puglia e in Italia?

«Auspichiamo una rapida definizione dei lavori nella settima Commissione Consigliare (Statuto, Regolamenti, Riforme Istituzionali, Rapporti Istituzionali, Sistema delle Autonomie Locali) affinché l'argomento venga subito dibattuto in Consiglio regionale, accogliendo le osservazioni che il sottoscritto, a nome di Andci e Civicrazia, ha esternato in sede di audizione lo scorso 4 febbraio. Auspichiamo poi una legge sulla Difesa Civica e l'istituzione, anche in Italia, del Difensore Civico nazionale».