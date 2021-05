Nella società contemporanea sembra che non ci sia più spazio per leggere, né soprattutto desiderio di farlo. Questo è il tempo della tecnologia e dei grandi mezzi di comunicazione (come i social network) che assorbono la maggior parte del nostro tempo e dei nostri interessi: da questo non sono esclusi nemmeno i ragazzi, anzi. Ecco cosa ha spinto la scuola a partecipare all’iniziativa, per stimolare l’amore verso la lettura.

La Maratona di Lettura...I libri del cuore è stata un’iniziativa rivolta a docenti e a studenti interessati a passare del tempo in compagnia di noti scrittori. L’iniziativa, infatti, ha avuto una duplice finalità: coinvolgere e intrattenere i partecipanti attraverso la lettura di brani ritenuti significativi da autori di fama e fornire spunti per nuove letture personali o per la classe.

L’iniziativa si è svolta il 13 Maggio organizzata dalla Mondadori e fortemente voluta nella partecipazione dalla dirigente scolastica Francesca Attimonelli perché convinta che attraverso la lettura i ragazzi abbiano la possibilità di conoscere nuovi mondi e nuove storie. La lettura intesa come un gioco che stimola l'immaginazione e la curiosità.

Leggere può davvero cambiare le cose e avere un impatto positivo sulla crescita.

Per la Scuola Secondaria di Primo Grado sono stati selezionati scrittori per ragazzi, redattori, giornalisti ed esperti di Educazione alla lettura, che hanno letto passaggi di libri che sono rimasti nel loro cuore e che in qualche modo li hanno avvicinati alla professione. Libri di generi differenti, su tematiche a volte molto lontane ma accumunati da una caratteristica: sono letture che non dimenticheranno mai.

La classe coinvolta, la 3B accompagnata in questa esperienza dalla docente di Lettere la prof.ssa Angela Daniela De Nicolo. I lettori per la Scuola Secondaria di Primo Grado: Donatella Borghi, Alice Bigli, Pierdomenico Baccalario, Laura Mossi, Andrea Valente, Sabina Colloredo, Manlio Castagna, Anselmo Roveda, Beatrice Masini, Fabio Geda, Tommaso Percivale, Valeria Novembri, Marco Magnone, Cristiano Cavin.

L’entusiasmo dei ragazzi è ciò che rimane, oltre alla loro curiosità verso la lettura di un libro, nel cuore di un insegnante.