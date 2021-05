"Corri verso il prossimo", la maratona a Castel del Monte del gruppo scout Agesci

«La "corsa verso il prossimo" diventa realtà. Salve a tutti, siamo il Clan "Fenici di Svevia" del gruppo Scout Agesci di Barletta, circa un mese fa abbiamo iniziato a pubblicare sulla pagina Instagram @ardiperservire (https://instagram.com/ardiperservire?utm_medium=copy_link) storie di associazioni e persone speciali che durante il periodo di emergenza sanitaria si sono dedicati agli altri con grande entusiasmo, mentre il resto di noi restava a guardare, incapace di reagire alla situazione. Venendo a conoscenza di queste realtà, abbiamo deciso di provare a fare anche noi la nostra parte!

Per questo abbiamo deciso di raccontare le storie di chi ha riacceso in noi la voglia di spenderci per il prossimo - come diremmo noi, di "Servire"-, e non solo: per far sì che la loro passione - noi diremmo, la loro Fiamma -, arrivi a quante più persone possibili, Domenica 23 Maggio, nei pressi di Castel del Monte, all'interno del Parco dell'Alta Murgia, correremo questa "Maratona in rete".

L'evento, realizzato con il patrocinio del Comune di Andria e del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, e in collaborazione con il ristorante "Antichi Sapori" di Andria, prende il nome di maratona "in rete" in quanto il percorso, lungo 42 km come una vera e propria maratona, è stato diviso in diverse tappe, e richiede la collaborazione di tutti per essere portato a compimento, e anche perché sarà possibile seguirlo, in differita, online.

Vi nvitiamo a seguire la pagina, in modo da rimanere sempre aggiornati, a leggere quanto pubblicato finora - così che anche la vostra Fiamma, il vostro desiderio di dedicarvi agli altri, in un periodo tanto buio, possa riaccendersi come è successo a noi - e a condividere questo evento con più persone possibili».