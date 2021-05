Italo sbarca in Puglia: fermerà anche nella Bat

Arriva la stagione estiva e la voglia di vacanze. Per dare un nuovo impulso al turismo in Puglia, Italo rafforza la presenza anche in Puglia. La società ferroviaria sarà attiva sulla dorsale adriatica con nuove corse che collegano la Puglia all'Italia nella sua interezza.

Dal 27 maggio saranno attive le linee Torino/Milano-Roma-Bari. Prima di raggiungere il capolinea però i treni faranno tappa anche in altre città del nord della Puglia tra cui Foggia, Barletta e Bari.

Dal 13 giugno invece Trani, Bisceglie e Molfetta saranno collegate per la prima volta al network di Italo ed al resto della linea AV.