Nuove modalità di accesso agli sportelli per il rilascio della carta di identità elettronica

ll Dirigente Responsabile dei Servizi Demografici, dott.ssa Ottavia Matera, rende noto che dal 07 giugno 2021 l'accesso quotidiano agli sportelli dei Servizi Demografici per il rilascio delle Carte di Identità Elettroniche, non avverrà più sulla base del più restrittivo criterio del calendario alfabetico, bensì con accesso libero, ma contingentato in rapporto di n. 15 accessi, per postazione operativa attiva, con un minimo di n. 30 accessi giornalieri antimeridiani, salvo imprevisti.

Nelle giornate di rientro pomeridiano del martedì e del giovedì saranno invece distribuiti tickets di accesso in rapporto di n. 5 per postazione con un minimo di n. 10 accessi, salvo imprevisti.

I tickets di accesso saranno distribuiti, tenuto conto degli sportelli effettivamente operativi, dalle ore 8.15, nelle ore antimeridiane, e, nelle giornate di rientro pomeridiano, dalle ore 15,00.

Si rammenta che è possibile, per chi intenda evitare code, effettuare la prenotazione di accesso on line, tramite il sito internet Calendario Cie e che i possessori di tale tipo di prenotazione hanno diritto di accesso diretto agli sportelli all’orario esatto dell’acquisito appuntamento.

Si rammenta infine che per le carte di identità scadute in data successiva al 31.01.2020 è stata normativamente fissata la proroga della relativa validità, nel solo territorio italiano, sino al 30.09.2021, sicché tale proroga non ha validità nei paesi esteri