È disponibile da oggi, giovedì 3 giugno, il videoclip di “Perdersi”(Bianca Dischi/distr. Artist First), il nuovo singolo di Gianmarco Cannone alias Monorene!

Il videoclip - diretto da Paul Victoria Guccione - si esprime a livello visivo con l’uso specifico delle luci: la luce naturale accompagna la fase più pura e semplice di una relazione, la quotidianità intrisa di momenti di silenzio e lunghi sguardi, dove non c’è bisogno di parole per capirsi; la luce scura, invece, cade come un macigno sui personaggi nei momenti di conflitti e insicurezze, dove la pace viene spezzata da parole che feriscono e pugni contro al petto, per imprimere la volontà di comprensione sulla persona che abbiamo davanti.

Il brano è una storia d’amore raccontata dal punto di vista delle insicurezze e della passione che si creano tra due persone che iniziano a conoscersi e a scoprire la parte più bella, ma anche quella più oscura, dell’altro. È un labirinto di giochi di conquista, dove non è importante chi vince e chi perde poiché siamo tutti vittime e carnefici quando si tratta di amore.

«Quando il destino fa incrociare due sguardi, le alternative sono due: o si cercano subito altri occhi, o si rimane catturati da quelli scelti per te - commenta Monorene - da lì inizia una ripida salita fatta anche di biforcazioni, dove c’è la possibilità di trovare pericolose discese. L’interrogativo dell’amore, la fiducia che si conquista e l’interrogarsi sulla giusta via da percorrere. È facile perdersi nelle proprie paure, ma ancora di più cedere a un sentimento forte che ti trascina in un vortice dal quale è difficile uscire».

“Perdersi” arriva dopo “Falena”, un brano che parla di paure e debolezze: la “Falena” rappresenta il presentimento di un sentimento che si nasconde al buio e poco a poco trova il coraggio di vivere anche sotto la luce. È la paura di guardarsi negli occhi, smascherando le troppe debolezze di cui siamo fatti. È l’inizio dell’amore, il pontile di un castello fortificato che si abbassa, diventando vulnerabile all’attacco. Ad accompagnarlo c’è anche un videoclip, illustrato e animato da Gabriele Granocchia e visibile al link https://youtu.be/T4hKTxLGpuc.

Giovanni Marco Cannone è Monorene, di nome e di fatto. Nasce, ad Andria, nell’assolata Puglia ed è qui che inizia il suo percorso musicale, studiando pianoforte classico e, in seguito, si avvicina a generi musicali contemporanei accostandoli al canto. Suonare in giro per locali lo spinge a maturare una passione che congiunge talento e “divertentismo” da mostrare sul palco. Lascia la Puglia e giunge a Roma nel 2019, scegliendo la metropoli in quanto capitale del filone ormai plasmato e affermato quale la scena “indie”, avvicinandosi così al genere ripercorrendone i luoghi e le sonorità. Il primo singolo che pubblica è “Nostalgico” a luglio del 2020. Nei mesi successivi consolida la sua collaborazione con Claudio Bruno (Gazzelle) e Gabriele Roia (Gazzelle) che diventano il suo team di produzione e con cui realizza il nuovo singolo “Dicono” uscito a ottobre dello stesso anno.