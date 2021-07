“ Profumo di Bergamotto “, presentazione del libro mercoledì 28 luglio a Bari

I riflettori si riaccendono su arte e cultura attraverso un nuovo evento che si terrà mercoledì 28 Luglio alle ore 19:00 all’interno del programma di presentazioni letterarie di Bibart, Biennale Internazionale di Bari, che quest’anno si articolerà in quattro chiese del borgo antico. In particolar modo presso la chiesa della Vallisa si terrà la presentazione del libro “ Profumo di Bergamotto” della scrittrice Maria Giuseppina Pagnotta . L’evento sarà presentato da Rossella Cea del Quotidiano di Bari, con letture di Mingo de Pasquale.

Quello di Maria Giuseppina Pagnotta ,“Profumo di Bergamotto” ( ed. Magister), è un romanzo avvincente e ricco di colpi di scena che non mancano di sorprendere e appassionare attraverso un viaggio sensoriale che trasporta in dimensioni lontane ma nello stesso tempo vicinissime. L’opera evidenzia la notevole capacità descrittiva e di ricerca dell’autrice, di cui si nota l’impronta del genere teatrale di approfondimento caratteriale dei personaggi e che ha scritto anche per noti attori del panorama italiano. Si tratta di un libro capace di conquistare i lettori toccandone empaticamente le corde più intime e di suscitare suggestioni ed emozioni di vibrante eikasia dal gusto squisitamente pittorico.

La scrittrice Maria Giuseppina Pagnotta, che ha recentemente ultimato un nuovo romanzo ricco di emozioni, e che è attualmente impegnata nella stesura di un nuovo avvincente romanzo di grande esoterismo, è nota anche per essere vincitrice di numerosi premi letterari in ambito nazionale. Conosciuta anche come consulente di testi teatrali, ha, inoltre, partecipato alla XI Edizione del Festival Libri nel Borgo Antico di Bisceglie e alla realizzazione di diversi programmi Rai.

Nominata “Artista dell’anno 2020” dalla Dream life Onlus, l’autrice vanta anche la vittoria del premio “Leonardo Azzarita”- ed. 2016- sez. cultura Barletta.