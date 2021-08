Ferragosto, Coldiretti Puglia: «Caldo brucia 1 cocomero su 4»

«I costi sono schizzati alle stelle per l’irrigazione di soccorso e per la necessità di gasolio per tirare l’acqua dai pozzi, con l’aggravante che le avversità da sole e scottature dei prodotti agricoli non sono più assicurabili»