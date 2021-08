Sinergia d’arte, in mostra a Trani

Inaugurata il 24 agosto, è in corso, sino al 29 agosto, la mostra d’arte collettiva Sinergia d’arte che ha luogo presso la Galleria Internazionale Belmondo di Trani.

Tra i 18 artisti coinvolti in questo straordinario evento ritroviamo 12 artisti pugliesi tra cui Carmine Rosselli e Antonio Di Gregorio, che ne seguono anche la direzione, e le andriesi Teresa di Renzo, pittrice e decoratrice, e Teresa Inchingolo, pittrice diplomata presso l’Accademia di Belle Arti di Bari in Scultura, e oggi docente di Grafica Pubblicitaria presso l'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Andria. I.I.S.S. – G. Colasanto.

In particolar modo, già nota per essere stata premiata nel 1989 come migliore artista Andriese e aver partecipato nel 2018 alla mostra degli artisti internazionali, Teresa Inchingolo presenta in questa mostra, nell’ambito dell’esposizione collettiva, le sensazioni, le paure e le passioni espresse da anonime donne afgane in versi densi ed evocativi che si fanno concrezione di colore, gesto dinamico, energia e comunicazione visiva.

«L’ispirazione - come la stessa artista afferma - parte dai distici di anonime autrici pubblicati su Twitter, per l’empatica artista si dischiude un modo di sentimenti che, nonostante la distanza geografica, si avverte profondamente e si può riconoscere con la sensibilità ed l’esperienza di donna. L’arte, con la sua capacità comunicazione universale, supera le barriere linguistiche e culturali e riesce ad esprimere il sentire femminile e a dare visibilità alla voce sussurrata dei versi che diventa urlo, singulto, anelito».

Quello di Sinergia d’arte è un’occasione per tutti di artisti coinvolti di offrire uno sguardo sui tempi che cambiano e di mostrare la propria differente idea di bellezza che si concretizza nelle opere in giochi di luce e colore.

Aperta al pubblico dalle ore 18.00 alle ore 22.00, la mostra offrirà la possibilità, a chiunque vorrà, di assistere ad uno spettacolo di grande cultura e bellezza.