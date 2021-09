Coppa Italia di Eccellenza, vietata la vendita dei biglietti per i tifosi del Trani

In occasione dell’incontro di calcio in programma domenica 5 settembre presso lo stadio comunale “Sant’Angelo dei Ricchi” di Andria tra le squadre U.S.D. Corato Calcio 1946 e Vigor Trani Calcio, valevole la Coppa Italia di Eccellenza, la Prefettura di Barletta - Andria - Trani, all’esito dell’odierna dell’odierna Riunione Tecnica di Coordinamento delle Forze di Polizia ed in conformità all’avviso espresso al riguardo dalle Forze di Polizia al fine di assicurare la piena tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica ed il regolare svolgimento dell’incontro, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi per i tifosi ospiti residenti nel comune di Trani e l’annullamento dei biglietti eventualmente già venduti.