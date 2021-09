Educare alla SOStenibilità, percorso di formazione gratuito per docenti

Dopo la pausa forzata imposta dal Covid nello scorso anno, riparte a settembre l’articolato e multiforme programma de “I Dialoghi di Trani”, con il calendario fitto di iniziative, appuntamenti e incontri, imperniati, come sempre, su argomenti di stringente attualità.

Nell’economia delle manifestazioni si colloca il percorso di formazione previsto e messo a punto per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado, per gli educatori e quanti sono impegnati nel sociale.

Gli incontri riguarderanno tematiche attinenti alla tutela dell’ambiente che, soprattutto in quest’ultimo periodo, registra segni di insofferenza e di rivolta nei confronti delle scriteriate manomissioni e degli interventi eticamente spregevoli da parte dell’uomo. I contributi di autorevoli studiosi del settore offriranno spunti di riflessione e sollecitazioni all’approfondimento di risvolti tematici che, all’interno del piano di offerta formativa, potranno tradursi in concrete linee operative. E’ prioritario che tutti, a partire dai piccoli fino agli adulti, acquisiscano comportamenti alternativi all’imperante modello consumistico e siano stimolati all’esercizio dello spirito critico che induca ciascun consumatore a comprare prodotti essenziali, la cui lavorazione e commercializzazione garantiscano l’equilibrio dell’ecosistema, siano immuni dallo sfruttamento della manodopera ed esenti da interventi di sofisticazione ed alterazione della genuinità dei prodotti stessi.

Allo stesso modo che in passato, il Centro di Orientamento “don Bosco” di Andria, Ente accreditato dal MIUR per la formazione dei docenti, in partenariato con l’organizzazione de “I Dialoghi di Trani”, ha pubblicato l’intero percorso, con la locandina contenente la serie e il calendario degli incontri, sulla piattaforma SOFIA, (codice 61325), sulla quale i docenti di ruolo potranno iscriversi e scaricare gli attestati.

Ai docenti non di ruolo il Centro, per email, invierà l’attestato, valido per la formazione, previa registrazione leggibile con nome, cognome e indirizzo di posta elettronica sui fogli predisposti dalla Segreteria per ciascun incontro.

Analogo attestato sarà rilasciato a tutti i partecipanti.

Non rimane che avvalersi di questa preziosa opportunità educativa.