A Castel del Monte un incontro per discutere del progetto sulle vie di pellegrinaggio

«L’Istituto E. Majorana di Bari dà avvio la settimana prossima al progetto Erasmus KA2 sulla creatività “Divoc vs Covid: discovering the incredible virus of creativity”, approvato dall’Agenzia Nazionale Indire con punteggio 100/100.

Il progetto Divoc è incentrato sulla riscoperta delle antiche vie di pellegrinaggio per integrare la dimensione europea nell’arte e fornire a studenti e docenti strumenti innovativi e creativi per rispondere ai bisogni delle proprie comunità. Esso si incentra su tre tracciati storici (via Francigena in Puglia, il tratto portoghese e la Via de la Plata (da Siviglia) del cammino per Santiago de Compostela. Il nostro Istituto è il coordinatore del progetto avente come partners l’ICS Falcone e Borsellino di Bari, una scuola spagnola l’IES Los Viveros di Siviglia ed una portoghese Agrupamento de Escolas de Pinheiro.

Per ogni scuola saranno coinvolti 20 studenti tra i 14 e i 16 anni e docenti accompagnatori.

La prima mobilità del progetto si svolgerà dal 4 al 6 ottobre 2021 a Bari e sarà organizzata dal nostro Istituto.

Il 5 ottobre i partecipanti si recheranno in visita a Castel del Monte dove incontreranno la Direttrice del Castello, Dott.ssa Elena Saponaro, che terrà una lecture sul tema della valorizzazione delle risorse artistiche ed architettoniche presenti lungo la via Francigena pugliese. Gli ospiti europei avranno anche modo di visitare i centri storici di Trani e Bari. Presso la sede del Majorana inoltre si svolgeranno dei laboratori organizzati dai docenti dell’Istituto: un laboratorio di conoscenza del patrimonio artistico/architettonico presente lungo la via Francigena pugliese e un cooking lab per la preparazione di cibo sano ed energetico da consumare durante i cammini»