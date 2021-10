Affossato il Ddl Zan, la Sindaca: «Amarezza perché lede le aspettative di una intera società»

«A proposito di diritti. Appare incomprensibile, anche se in effetti comprensibile lo è, prendere atto di come l’Aula del Senato abbia assunto, nel giro di poche ore, due decisioni così diverse fra loro. Prima è arrivato il via definitivo alla legge