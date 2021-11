Presentata pdl contro l’omobitransfobia, scritta con le associazioni e già firmata da 25 consiglieri

«La scorsa settimana con i consiglieri Donato Metallo e Francesco Paolicelli, primi firmatari, il gruppo PD ha depositato la proposta di legge contro l’omobitransfobia, condivisa ed elaborata con la consigliera Titti De Simone – dichiara il consigliere Filippo Caracciolo, capogruppo PD - Oggi le persone lesbiche, gay, bisessuali, transessuali o intersessuali (LGBTI) sono ancora vittime di discriminazioni.

La protezione dei diritti delle persone LGBTI è una priorità dell'Unione europea. Premesso ciò, noi vogliamo che la Puglia sia un laboratorio di riflessione e dialogo sui temi dei diritti di tutti e tutte. C'è la possibilità di scrivere insieme una bella pagina, di grande concretezza in cui la Puglia è protagonista dell’importante cambiamento. È una questione di civiltà.

Qui si tratta di concretizzare misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere. Ci tengo a sottolineare che in ballo ci sono diritti che riguardano l’accesso al lavoro, la formazione specifica per insegnanti e operatori sociosanitari, la comunicazione inclusiva, la sensibilizzazione alle imprese e il sostegno alle attività culturali contro ogni forma di discriminazione: sono questi gli assi portanti della nostra proposta di legge.

Voglio ricordare che qui si tratta di concretizzare misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere. Questo deve essere un impegno fermo e costante non solo per le istituzioni ma per la società tutta».