“Lotta allo stigma - Mettiamo al tappeto il pregiudizio”, un incontro sul disagio psichico

Probabilmente, almeno una volta nella vita, sarà capitato a tutti di essere stati vittima di un pregiudizio. La stigmatizzazione è un fenomeno sociale che condanna il singolo o un gruppo di persone ai margini della società, per connotazioni giudicate negative.

Lo stigma che bisogna abbattere è quello del disagio psichico ed è proprio questo l’obiettivo che si è posto Tommy Dibari, scrittore ed esperto motivazionale, con l’incontro “Lotta allo stigma - Mettiamo al tappeto il pregiudizio”. Tommy nella sua carriera ha più volte toccato e raccontato la fragilità del disagio psichico, senza retorica e pietismo, ma con estrema lucidità, perché è così che si vive a testa alta.

Si definisce esattamente ‘incontro’ quello che avverrà sabato 4 dicembre a Barletta presso la palestra Pro Kombat di Francesco Curci, un incontro che vede due sfidanti: gli ospiti della Fondazione Epasss - Ente Provinciale Acli Servizi Sociali Sanitari e, appunto, lo stigma rappresentato dal sacco da boxe. Non è un caso la scelta di svolgere l’evento all’interno di una palestra, quella che per gli antichi greci era la sede deputata alla lotta.

L’incontro è stato fortemente voluto e organizzato da Tommy Dibari, con la preziosa collaborazione dell'Epasss e di Francesco Curci, maestro di Muay thai.

La Fondazione Epasss - Ente Provinciale Acli Servizi Sociali Sanitari - in collaborazione con le Asl Bat, Ba e Ta, è da oltre quarant'anni una colonna portante della Riabilitazione Psichiatrica sul nostro territorio, un punto di riferimento per le tante famiglie che si affidano per la cura dei propri cari. I percorsi riabilitativi e creativi delle comunità aiutano gli utenti a valorizzare i loro strumenti unici e preziosi, alle volte resi invisibili dalla loro malattia: “Ci prendiamo cura della persona e non solo della sua malattia - afferma Marilù Liso, responsabile sanitaria e psichiatra - perché dove si guida, si gioca, si ride e si ascolta una persona, è lì che si inizia il percorso di fiducia tra medico e la persona in cura.

Fare prevenzione e farlo nei luoghi di aggregazione diventa una vera missione e noi ci siamo senza confini e senza pregiudizi”.

Francesco Curci, da oltre dieci anni maestro di Muay thai, sa bene quanto sia importante la salute mentale. Questa antica disciplina orientale, infatti, ha una forte componente spirituale che cerca un equilibrio tra corpo e mente.

L’incontro inizierà alle 9.30 con la conferenza stampa d’apertura, in cui interverranno Tommy Dibari, Francesco Curci, il Responsabile Sanitario dott.ssa Marilu' Liso, lo Psicologo-Psicoterapeuta dott. Saverio Costantino e i coordinatori di struttura Caputi Antonio e Loiacono Isa Carla.

A seguire ci sarà l’attività motoria e di meditazione, successivamente si potrà prendere parte al “Sacco abbattiamo lo stigma”, momento in cui gli ospiti della Fondazione Epasss metteranno al tappeto - letteralmente - lo stigma.