"Insieme è Natale": le Comunità riabilitative EPASSS Barletta e Corato in campo

Il Natale è da sempre il periodo più atteso soprattutto dai bambini, pieno di luci splendide, tante decorazioni per le strade, il pensiero rivolto ai regali che contengono i desideri più belli. Ed è proprio a questo che hanno pensato gli ospiti delle Comunità Riabilitative Psichiatriche Epasss di Barletta quando hanno trascorso i pomeriggi degli ultimi mesi a preparare degli oggetti davvero belli per il loro mercatino, insieme agli operatori tutti, il Responsabile Sanitario dott.ssa Marilù Liso, lo psicologo dottor Saverio Costantino, i coordinatori Antonio Caputi e Isa Carla Loiacono. Un lavoro di squadra che ha sempre portato grandi frutti in tutti questi anni. E’ vero, non tutti hanno lo stesso dilagante entusiasmo nel vivere questo periodo natalizio, ma quest’anno il gruppo di lavoro proprio non voleva farsela sfuggire questa occasione speciale e perfetta per accorciare le distanze e rendere il mondo un po’ “più piccolo”, senza che ci siano troppe differenze a separarci. Ad ospitare questa iniziativa sarà nei giorni 4 e 7 dicembre, dalle 18.00 alle 21.00, la Lega Navale di Barletta ( via C. Colombo), ancora una volta attenta a queste iniziative e al senso di accoglienza.

Il giorno 4 dicembre gli ospiti delle Comunità Riabilitative Psichiatriche Epasss non saranno impegnati solo nell’accogliere chi vorrà recarsi ai mercatini, ma la mattina vivranno un momento importante, in cui avranno l’occasione di stravolgere il pregiudizio di molti su quella che è la malattia mentale. Una lotta allo stigma, ad un “marchio” che spesso non permette alla persona di emergere in tutta la sua ricchezza.

A partire dalle 9.30, presso la palestra Pro Kombat di Francesco Curci, maestro di Muay thai, la Fondazione Epasss sarà protagonista di un incontro organizzato da Tommy Dibari.

La Fondazione Epasss – Ente Provinciale Acli Servizi Sociali Sanitari – in collaborazione con le Asl Bat, Ba e Ta è da oltre quarant’anni una importante colonna portante della Riabilitazione Psichiatrica, un punto di riferimento per molte famiglie che affidano i loro cari, con la certezza di essere accolti e supportati nel loro cammino riabilitativo. Lì dove si guida, si gioca, si ride, si ascolta e si supporta una persona, lì si cura, lì inizia il percorso di fiducia tra medico e persona in cura, come afferma la dott.ssa Marilù Liso

E’ proprio questo il momento di prenderci maggiore cura di noi! Di prestare attenzione all’equilibrio, al corpo, alla mente delle persone che hanno una malattia psichiatrica. Non esiste un modo “giusto” o “sbagliato” di curare una persona fino a quando saremo capaci di vedere prima la persona e poi la sua malattia.

Marilù Liso e Saverio Costantino