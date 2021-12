Un progetto natalizio per un augurio di serenità e per sensibilizzare sul tema dell'inclusione per tutti: è questo l'obiettivo di "Happy Xmas" di Adriano Tritta (in arte Adriano LMP).

«Ho 25 anni ma già dall'età di 6 mi sono appassionato alla musica. A 15 anni ho iniziato ad affiancare con la mia voce alcuni dj come vocalist in club notturni e ricevimenti privati sino a prender la decisione di iniziare a frequentare lezioni di canto per perfezionarmi e magari scoprire orizzonti musicali completamente nuovi.

Il primo “progetto cover” parte dal brano "Your Song" di Elton John con il violino di Rosanna Vastola, nota violinista campana: la mia intenzione è quella di coinvolgere in ogni progetto nuovi artisti in modo da poterci conoscere tra di noi e poter farci conoscere al pubblico, credo sia una cosa davvero molto bella in quanto si condivide a pieno la propria personalità musicale e personale.

Questo progetto natalizio invece nasce per augurare a tutti un buon natale e soprattutto un buon 2022 a tutti visto la pandemia mondiale che ha toccato tutti sia a livello psicologico che fisico e lavorativo: questa volta il brano reinterpretato è "Happy Xmas - war is over" di John Lennon e Yoko Ono che nasce come brano di augurio ma soprattutto di protesta alla guerra in Vietnam che in quel periodo contava molte vite distrutte.

La scelta di girare il video con i ragazzi dell’associazione di volontariato del Centro Zenith, è stata presa per cercare di sensibilizzare il tema della disabilità e per incitare qualsiasi persona in difficoltà fisiche a mettersi sempre in gioco perché non ci devono essere assolutamente limiti o barriere nel voler mettersi in gioco sotto qualsiasi aspetto.

Spero che il video tocchi il cuore di ogni spettatore e ascoltatore e aiuti tutti a sentirsi più buoni e generosi nei confronti degli altri non solo a Natale ma tutti i giorni».

Il brano è in uscita oggi su tutte le piattaforme musicali digitali, insieme al video ufficiale su YouTube girato e montato da Mirco Tritta.