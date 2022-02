Prima Giunta Emiliano con la consigliera delegata alla cultura Grazia Di Bari

La nuova Giunta regionale si è riunita nel pomeriggio di oggi ed ha visto la partecipazione anche della consigliera delegata per le politiche culturali della Regione Grazia Di Bari

La Giunta regionale ha nominato Giovanni Migliore, Direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Policlinico” di Bari, Antonio Sanguedolce, Direttore generale dell’ASL BA, Flavio Mario Roseto, Direttore generale dell’ASL BR, Tiziana di Matteo, Direttore generale dell’ASL BT e Vito Gregorio Colacicco, Direttore Generale dell’ASL TA.

Approvato il rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2020 dell’Agenzia per le Attività Irrigue e forestali. Approvato il fabbisogno del personale per l'anno 2021 relativo all’Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio ASSET.

Approvati gli indirizzi strategici e l’assegnazione degli obiettivi strategici annuali al Direttore Generale dell’Agenzia regionale per l’agricoltura e le risorse Idriche e Forestali (A.R.I.F.) in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale del 15.11.2021 n. 1820 “Approvazione Linee di indirizzo assegnazione degli obiettivi strategici annuali ai Direttori Generali Agenzie Regionali”.

Approvato lo schema di Regolamento Regionale recante "Ulteriori modifiche ed integrazioni al Regolamento Regionale 26 febbraio 2015 n. 5 relativo all’attività pascoliva sul territorio della Regione Puglia sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi del Regio Decreto–Legge n. 3267/1923”.

Approvato il rinnovo della concessione per l’Azienda Faunistico-Venatoria sita in agro del Comune di Orsara di Puglia (FG) denominata “Mezzanelle e per la Zona Addestramento Cani (Z.A.C.) di tipo “B” sita in agro dei Comuni di Candela e Rocchetta S. Antonio (FG) – denominata “Giancamillo” per la quale è stata approvata, altresì la riperimetrazione.

Approvata l'attribuzione, ai sensi dell’articolo 24, comma 5, del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22, delle funzioni vicarie ad interim della Sezione Ricerca e Relazioni Internazionali, Struttura del Dipartimento Sviluppo Economico. Approvato l'ampliamento del Distretto Produttivo agroalimentare di qualità “Puglia Federiciana”, ai sensi dell’art. 8 comma 9 della L.R. 23/2007.

La Giunta ha preso atto della approvazione e ammissione a finanziamento all'iniziativa “Resilienza marginale: il modello della circular economy per la valorizzazione delle vocazioni territoriali” e approvato la Convenzione tra Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) e Regione Puglia.