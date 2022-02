“High Intensity Interval Training ...a Scuola di Fitness”, un seminario gratuito di formazione

L’Associazione EduMov - Laureati in Scienze Motorie & Diplomati Isef Barletta – Andria – Trani, in collaborazione con C.A.P.D.I. & L.S.M. (Confederazione Associazioni Provinciali Diplomati I.S.E.F. e Laureati in Scienze Motorie), organizza un Seminario di Scienze Motorie e Sportive rivolto ai docenti della Scuola Secondaria di I e II grado, “High Intensity Interval Training ...a Scuola di Fitness” che si terrà sabato 12 marzo 2022 presso il Liceo Statale “C. Cafiero” in Via Dante Alighieri, 1 a Barletta.

Tradotto in Italiano sarebbe allenamento intervallato ad alta intensità. Questo tipo di allenamento cardiovascolare alterna esercizi ad alta intensità come gli scatti, ad esercizi a bassa intensità come una camminata a passo lento (recupero attivo). La buona notizia è che tra una serie e l'altra di esercizi è possibile anche fermarsi del tutto e godersi un meritato riposo. La popolarità dell'HIIT è in continua crescita, lo testimonia anche l’annuale report dell’American College of Sports Medicine sui trend del fitness.

Durante il seminario si parlerà dei benefíci dell’HIIT e di esempi condotti nella scuola. Infatti, l’HIIT è comunemente usato negli sport di squadra in quanto risulta essere molto efficace per il miglioramento della capacità aerobica senza avere però effetti negativi sulle performance di forza, potenza e velocità. Il programma prevederà anche approfondimenti sui temi dell’allenamento HIIT e su esperienze di fitness scolastico.

- PROGRAMMA –

ore 08.30 Registrazione partecipanti

ore 09.00 Apertura del seminario e saluti autorità

moderatore: Luigi Di Franco, Presidente EDUMOV Barletta-Andria-Trani

Rosanna Diviccaro, Dirigente Scolastico L.S. “C. CAFIERO”

Coordinatori C.d.L Scienze Motorie, Università degli Studi di Foggia

Luca Eid, Presidente C.A.P.D.I & L.S.M.



Ore 09.30 Relazioni

moderatore: Francesco Mastrorillo, Vice Presidente EDUMOV Barletta-Andria-Trani

ore 09.30 Benefici in età adolescenziale; Giuseppe Lassandro, Federazione Medico Sportiva Italiana

ore 10.00 Gli effetti fisiologici dell’HIIT; Nicola Lovecchio, Vice Presidente C.A.P.D.I. & L.S.M

ore 10.40 L’HIIT nell’esperienza della palestra scolastica; Gabriele Ferré, Capriate (Bg)

ore 11.10 Pausa

ore 11.30 Esperienza di fitness a scuola; Salvatore Zagaria, Andria (Bt)

ore 12.00 Perché l’HIIT negli sport di squadra; Italo Sannicandro, Università degli Studi di Foggia

ore 12.30 Domande

ore 13.00 Chiusura lavori e consegna attestati di frequenza





La partecipazione è gratuita.

Le iscrizioni al seminario si effettuano esclusivamente on line compilando il format al seguente link:

https://forms.gle/FYuTwfFFfddirc4s7

fino a esaurimento posti

Al termine del laboratorio verrà rilasciato una dichiarazione di presenza da parte dell’Associazione Edumov affiliata alla CAPDI & LSM (Ente qualificato per la formazione del personale della scuola con decreto MPI n.14350 del 27 luglio 2007 e successivamente adeguato alla Direttiva MIUR N.170/2016).

Per informazioni, scrivere a capdi.edumov@gmail.com