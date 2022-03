Forza Italia Andria invita l'amministrazione Bruno a illuminare coi colori dell'Ucraina il nostro Monumento ai Caduti: «le immagini dei missili e dei bombardamenti in Ucraina da parte della Russia di Putin con sangue, morte e distruzione non ci possono e non ci devono lasciare affatto indifferenti. Esprimiamo forte condanna per quanto sta accadendo in Ucraina, sperando che nel minor tempo possibile si ristabilisca il dialogo e la pace, così da evitare la morte ingiustificata di tanti civili che custodiscono il sogno di appartenere ad un popolo libero.

A tal riguardo, Forza Italia Andria sostiene l’iniziativa di far illuminare il Monumento ai Caduti della Città di Andria con i colori della bandiera Ucraina, così come accaduto con i monumenti di tante città sparse in tutto il mondo. Allo stesso modo ringraziamo le associazioni locali che in queste ore attraverso un’importante mobilitazione stanno provvedendo alla raccolta di cibo e di indumenti da inviare alle popolazioni ucraine.

Gesti semplici ma significativi che dimostrano la vicinanza della città di Andria all’Ucraina e la generosità degli andriesi nei confronti del popolo ucraino, quest’ultimo vittima di un’invasione da parte della Russia tesa esclusivamente a sottomettere uno stato sovrano e a minare la pace nel continente europeo».