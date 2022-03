Festa della donna o giornata della donna?

Se è vero che molti traguardi non sono stati raggiunti è meglio che almeno quella di quest'anno sia la giornata che avvia un tempo di riflessione più approfondita e collettiva, per evitare che stasera i ristoranti siano pieni di donne sole.

Dico, in particolare quest'anno, perchè non possono svanire dai nostri occhi le lunghe colonne di donne e bambini costretti a scappare dalla loro terra o costretti a nascondersi nei sotterranei della loro città; non possiamo dimenticare la lunga catena di donne vittime della violenza dei propri uomini che ancora credono di essere padroni della vita altrui; non possiamo ignorare le tante donne costrette ancora ad andare a lavorare per quattro spiccioli, nonostante tutte le leggi che pure sono state fatte durante questi anni.

Il mondo si cambia nella misura in cui riusciamo a cambiare noi stessi. Anche il tempo piange oggi. Rintaniamoci tutti, maschi e femmine, in un angolo di casa per una mezz'ora di silenzio a riflettere su che cosa io posso fare perchè il mondo sia come i fiori: tutti diversi ma tutti egualmente profumati.