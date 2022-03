Dal 1° aprile le esenzioni del ticket per reddito saranno rinnovate automaticamente

A partire da venerdì 1 aprile, le esenzioni del ticket per reddito saranno rinnovate automaticamente per gli aventi diritto.

Per verificare se la propria esenzione è stata rinnovata automaticamente o per autocertificare la propria esenzione è possibile utilizzare i servizi on line della Regione Puglia ai quali si accede con Spid o con CNS-TS al seguente link: https://www.sanita.puglia.it/web/pugliasalute/esenzionereddito

In alternativa al servizio online, sarà possibile presentarsi agli sportelli Anagrafe assistiti dei Distretti Socio-Sanitari della Asl Bt.