Pellegrinaggio in Terra Santa, ecco come partecipare

Le comunità parrocchiali: Cuore Immacolato di Maria; Sant’Agostino; Maria SS. dell’Altomare e San Riccardo organizzano un pellegrinaggio in Terra Santa dal 6 al 13 settembre 2022.

Sin dalle sue origini il pellegrinaggio cristiano si è posto come fondamentale esercizio per esprimere la volontà di cambiamento della vita, di conversione autentica.

Il pellegrinaggio in Terra Santa continua a essere un’occasione privilegiata per un cambiamento evangelico della vita e per fare di tutta la nostra esistenza un cammino instancabile verso la piena, autentica e radicale imitazione di Cristo.

Il cardinale Leonardo Sandri, prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali nella lettera per la Colletta “pro Terra Sancta” per il 2022, ha ricordato come in questi ultimi due anni i cristiani di Terra Santa abbiano celebrato la Pasqua e il Natale in una sorta di isolamento: “Senza il calore e l’amicizia solidale dei pellegrini che visitavano i Luoghi Santi e le locali comunità. Le famiglie hanno sofferto oltre misura per la mancanza di lavoro più che per gli effetti immediati della stessa pandemia”.

Per maggiori informazioni rivolgersi ai parroci delle parrocchie interessate.