Di Bari oggi a Roma al Tavolo di lavoro "Autismo: aspetti psicologici, sociologici e giuridici"

La consigliera del M5S e delegata alle Politiche Culturali Grazia Di Bari ha partecipato oggi al Tavolo di lavoro ‘Autismo: aspetti psicologici, sociologici e giuridici’ che si è tenuto nella Sala Conferenze della Camera dei Deputati. L’intervento della consigliera è stato incentrato su prevenzione e lotta al bullismo e cyberbullismo e la connessione con l’emarginazione subita dalle persone con autismo.

«C'è una connessione di cui si parla ancora troppo poco - spiega Di Bari - ovvero la relazione fra le violenze e l'emarginazione subite da chi è autistico. Di questi dati e di queste storie ho parlato stamattina. Il primo passo per combattere questi fenomeni è parlarne e sensibilizzare tutti, perché l’indifferenza in alcuni casi può uccidere. Questo abbiamo fatto in Puglia: nel 2018 la legge a mia prima firma ha consentito di mettere le fondamenta di una serie di iniziative sulla cultura della legalità, sul rispetto della dignità delle persone, sull'utilizzo consapevole degli strumenti informatici e sul rispetto della diversità. Abbiamo coinvolto enti locali, scuole, ASL, associazioni, società sportive e imprese.

In più, c'è il campo legale: abbiamo promosso specifiche intese con i servizi minorili dell’amministrazione della giustizia, delle prefetture e delle forze dell'ordine e la Regione si è impegnata a sostenere le spese legali per le vittime di atti di bullismo nei procedimenti giudiziari. Ora non possiamo non considerare le statistiche e gli studi (soprattutto americani) secondo i quali circa la metà (46%) dei ragazzi con autismo è vittima di bullismo, una percentuale che cresce in modo esponenziale per i ragazzi Asperger, che nel 94% dei casi vengono ‘presi in giro’ dai compagni per i loro comportamenti insoliti, ma nel 70% subiscono violenze fisiche. Ne discende, quindi, che rispetto alle diverse categorie di bullismo, i bambini con disturbo dello spettro autistico (ASD) sembrano esserne vittime più di frequente. Si ipotizza che i bambini con ASD possano essere più vulnerabili alle forme di bullismo online, data la generale tendenza a fare maggiore uso dei dispositivi digitali rispetto ai coetanei.

Da ciò emerge anche un altro dato allarmante ossia che quello che viene bloccato 'dentro la scuola' non tende a scomparire ma ad essere portato fuori le mura, sui social network da qui il cyberbullismo. Un dato di fatto è che il bullismo è un problema sistemico e come tale serve attuare politiche di sistema che puntino ad un coordinamento tra le istituzioni e la scuola attraverso non solo attività di prevenzione ma anche e soprattutto di educazione alla diversità. Solo così si potrà interrompere il circuito della vittimizzazione e far si che non si ripeta».