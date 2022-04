Anche la sezione dell'ANPI di Andria "Donne della Resistenza" alle celebrazioni del 25 aprile

Anche la sezione dell'ANPI di Andria "Donne della Resistenza" si è unita, la mattina del 25 Aprile, al sindaco e alle autorità, alla celebrazione della giornata in memoria della Liberazione. Durante la cerimonia, tenutasi davanti al Monumento ai Caduti, la sezione ANPI, rappresentata dal segretario, dal consigliere e da alcuni iscritti, ha sventolato la bandiera mentre si udivano le voci dei bambini degli Istituti Comprensivi della città che hanno letto le parole dei condannati a morte della Resistenza, le loro ultime parole rivolte ai cari, alle persone amate, parole di coloro che hanno sacrificato la loro vita per la nostra libertà. "Cara, non soffrire, io andrò nell'eterno, ma la mia coscienza è pulita. Sono stato condannato, ma non sono colpevole".

A breve la sezione inaugurerà una serie di incontri dedicati alle "ResistenzE", incontri che uniranno il tema della resistenza ad argomenti di scottante attualità.