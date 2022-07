Bonus Psicologo: al via le domande sul portale INPS

Da oggi, 25 luglio, è possibile richiedere il bonus psicologo, accedendo sul portale dell’ INPS. La misura, varata diversi mesi fa e accompagnata da diverse polemiche, ha portato allo stanziamento di 10 milioni di euro per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia presso specialisti privati.

Una misura dichiarata a più riprese insufficiente per arginare in maniera sistematica il problema della salute mentale, ulteriormente aggravata a causa delle conseguenze pandemiche.

Il bonus verrà ricevuto come “Contributo sessioni psicoterapia”, ed è stato pensato come un primo passo per aumentare i servizi di assistenza per il benessere psicologico. Passo che dovrà essere necessariamente accompagnato da un intervento più drastico, in quanto i fondi non risulteranno sufficienti per un completo percorso terapeutico e soprattutto riguarderà poche decine di migliaia di persone, secondo quanto stimato, in base all’ordine di domanda.

Sarà possibile effettuare la domanda sul portale fino al 24 ottobre, e il contributo andrà utilizzato obbligatoriamente entro 180 giorni dal suo inizio. Fondamentale è tuttavia l’ordine di domanda, che, considerata la non sufficiente copertura, aiuterà un numero piuttosto ristretto di cittadini.