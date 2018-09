Campagna vitivinicola 2018: convalida documenti “MVV”

Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, con Decreto del Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della Tutela e della Qualità e della Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari n. 331 del 12 aprile 2018, ha emanato, nell'obiettivo di giungere alla completa dematerializzazione dei documenti di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli, le disposizioni per l’emissione del documento elettronico denominato “E-MVV” che assolve a tutti gli obblighi di legge in materia di trasporto dei prodotti vitivinicoli in applicazione dell’articolo 16 del DM 2 luglio 2013;

• che tale procedura è ancora alternativa a quella attualmente utilizzata (convalida MVV cartacei presso COMUNE) sin quando, così come previsto dall'art.16 del succitato D.M. 2 luglio 2013, con proprio provvedimento, il Ministero non porrà fine all'utilizzo degli attuali MVV cartacei;

• che sino alla data di emissione del suddetto Decreto Dipartimentale del 12 aprile 2018 la convalida degli MVV poteva avvenire tramite PEC solo ed esclusivamente per le aziende vitivinicole (cantine, centri di intermediazione delle uve etc.) in possesso di un codice identificativo denominato ICQRF assegnato loro dall'Ispettorato Centrale della Tutela e della Qualità e della Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari;

• che ora, invece, anche le aziende prive del suddetto codice identificativo e cioè anche i singoli VITICOLTORI possono utilizzare, previa registrazione presso il portale SIAN:http:mipaaf.sian.it/portalemipaaf/home.jsp la procedura di emissione di un documento MVV elettronico denominato “E-MVV” che assolve agli obblighi di legge così come il cartaceo;

• che l'attuale procedura è, pertanto, destinata, a breve, a scomparire del tutto e le aziende dovranno per forza di cose ricorrere alla procedura informatica suddetta;

Tutto ciò premesso si comunica che L'Ufficio Agricoltura Comunale, per gli utenti che intendono ancora avvalersi della vecchia procedura cartacea, sarà disponibile, solo ed esclusivamente, durante gli orari normali d'ufficio ossia:

MATTINA: Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30;

POMERIGGIO: (solo Martedì e Giovedì) dalle ore 15,15 alle ore 17,30;

Sabato e Domenica: CHIUSO.