Fantasia, entusiasmo e tanta curiosità: è stato questo il mix effervescente che ha caratterizzato la tre giorni della ‘Street art gallery’ degli alunni della scuola secondaria di primo grado Salvemini. L’istituto infatti, tramite una allegra delegazione composta da 51 alunni scelti tra quelli frequentanti le classi prime, seconde e terze, non ha fatto mancare il suo contributo partecipando entusiasticamente nelle giornate di giovedi 8, venerdi 9 e sabato 10, all’iniziativa promossa dal centro commerciale Mongolfiera di Andria – realizzata con il patrocinio del Comune – rivolta a tutte le scuole medie e superiori del territorio e in corso di svolgimento per tutto il mese di novembre.



Una ghiotta occasione per i ragazzi di affacciarsi a questo nuovo tipo di arte urbana partecipando al laboratorio creativo organizzato da un esperto nella materia. Prima una breve incursione teorica nella storia della street art e nelle tecniche di realizzazione specifiche del genere. Poi la traduzione in azione dei concetti appresi: ed è qui che si è scatenata la fantasia e l’originalità degli alunni dell’istituto Salvemini.

Piano piano, sulla tela bianca, dietro la sapiente regia di un esperto e supportati dai preziosi consigli dei loro docenti, i nostri street artists in erba hanno vissuto l’emozione della creazione di un’opera d’arte: dall’ispirazione alla realizzazione, facendo prendere corpo e anima alle idee servendosi di materiali atossici e stencil.

Tutte le opere realizzate dalle scuole che hanno aderito all’iniziativa saranno esposte al pubblico all’interno della galleria del centro commerciale Mongolfiera in uno spazio appositamente dedicato e denominato “Wharol zone” per poi essere trasferite, sempre nello stesso centro commerciale, in una postazione per l’esposizione permanente.

Sarà il pubblico a decretare la migliore tra le opere di street art realizzate ed esposte: alla classe vincitrice andrà un trofeo. Spetterà invece ad una giuria di esperti riconoscere tra tutte quelle realizzate dai ragazzi l’opera d’arte più originale e assegnare al gruppo vincitore una tavola digitale da disegno professionale dotata di software e compatibile con tutti i programmi di grafica e design.

A prescindere dal giudizio dei giudici, l’entusiasmo con cui gli alunni partecipanti sono ritornati tra i banchi al loro consueto lavoro di discenti li colloca tutti sul podio: tutti vincitori perchè hanno tenuto alto il vessillo della scuola come spazio fisico e mentale per la realizzazione di sé attraverso il desiderio inesauribile di sperimentare sempre cose nuove.