Stabilizzazioni in sanità, Marzano: “Giornata di festa ma la battaglia continua”

Firmati oggi 103 contratti a tempo indeterminato alla presenza del presidente Emiliano

«Quella di oggi è senza dubbio una giornata di festa per 103 lavoratori che hanno firmato il contratto a tempo indeterminato - commenta Luigi Marzano Coordinatore sanità Fp Cgil Bat -. Naturalmente, le parole del presidente Michele Emiliano aprono delle prospettive interessanti in merito alla stabilizzazione di tutti gli altri addetti che, purtroppo, attualmente, non essendo in possesso dei requisiti previsti dal decreto “Madia”, non sono rientrati nella procedura di stabilizzazione. A loro va il nostro pensiero, insieme all’impegno di proseguire nella battaglia per trovare una soluzione nell’interesse del lavoro stabile.

Quella di oggi è, però, anche una giornata di festa per tutto il sistema sanitario perché incrementando gli organici e valorizzando il lavoro pubblico sicuramente si garantiscono servizi pubblici più efficienti per i cittadini di questo territorio. Siamo di fronte all’epilogo di una serie di azioni di lotta e di battaglie che la Funzione pubblica Cgil Bat, insieme alla Fp Cgil Puglia, ha condotto con l’obiettivo di guardare sempre in avanti e migliorare i servizi in questa provincia, soprattutto, oggetto di riconversione di alcuni ospedali ed interventi di potenziamento della sanità territoriale».