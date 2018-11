Cena sociale con i prodotti del forno Sant'Agostino e la musica Jazz

Vin(n)tage, un sabato all’insegna della solidarietà, del buon cibo e della buona musica. Nella serata di sabato 17 novembre, a “La Guardiola”, Andria, si terrà la cena sociale promossa dall’Associazione socio culturale ideAzione in collaborazione con il Forno di Comunità della Cooperativa Sociale S. Agostino nello scenario rustico e suggestivo della tenuta andriese, nei pressi del santuario del SS. Salvatore.

Dopo Vini/le, tenutosi a settembre, l’associazione ideAzione ha voluto organizzare la cena sociale, un incontro tra associati e simpatizzanti, in un tradizionale momento conviviale accompagnato dalla buona musica e dal buon vino.

La cena sarà preparata dalla Cooperativa Sociale S. Agostino, con i prodotti a km 0 coltivati sui terreni confiscati alla mafia.

Per l’occasione, i ragazzi della Cooperativa prepareranno un menù di antipasti (focaccia, francesina, straccetti, salsiccia secca e formaggi) accompagnati dalla preziosissima degustazione "live" della mozzarella fatta dai maestri caseari direttamente in loco; un primo piatto simbolo della tradizione culinaria murgese con funghi cardoncelli e salsiccia di Minervino, un secondo primo piatto classico di tagliolini al forno, a seguire roast beef servito con patate al forno. Per finire, frutta selezionata di stagione, pasticceria secca di pasta di mandorle, i tradizionali confetti artigianali, vino rosso locale e caffé.

La cena sarà allietata dai suoni dell’Isola di Smeraldo, grazie al gruppo Guinn’ss n’Roses che narrerà la musica irlandese tradizionale e passionale, famosa per il suo carattere folk per poi passare ai brani della musica jazz, l’armonia dell’anima, con la voce di Manuela Ciunna e Seby Burgio ed infine il Dj Set di Michele Zingaro UDJ.



Info: 320 2127540 - 3393810562