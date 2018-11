“U Scaldalitte”, commedia in vernacolo andriese della compagnia Amarté

Il teatro, la tradizione vernacolare andriese e la solidarietà. Saranno questi gli ingredienti che andranno in scena domani, domenica 18 novembre, sul palco dell’auditorium Monsignor Di Donna della Parrocchia del SS. Sacramento di Andria. La compagnia Amarté metterà in scena una commedia leggera e sfrontata, “U Scaldalitte”, per la regia di Angelo Di Chio. I proventi della vendita dei biglietti saranno interamente devoluti al CALCIT di Andria, associazione storica della nostra città che da 35 anni si occupa di promozione sociale e raccolta fondi a favore dei malati oncologici andriesi in stato di indigenza.

Prima dello spettacolo e nelle pause fra gli atti, l’associazione andriese presenterà le sue iniziative per il 2019, che si preannuncia ricco di appuntamenti.

L’appuntamento è alle ore 20:00 in via Saliceti. Per info 331/6029376