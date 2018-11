L’ass. culturale “Sen. Avv. Gaetano Scamarcio” all’Itis per l’orientamento universitario

Si è concluso sabato 17 Novembre, il secondo dei due appuntamenti di orientamento universitario proposto dall'Associazione culturale Sen. Avv. Gaetano Scamarcio, presso l'ITIS "Sen. O. Jannuzzi" di Andria.

«Vogliamo essere vicini ai ragazzi ed accompagnarli verso una scelta consapevole. Nei prossimi mesi saremo ospiti anche in altre scuole, è un'iniziativa cui teniamo molto. Oggi c'è molta indecisione ed incertezza tra i ragazzi, speriamo di essere di aiuto in questo loro percorso di crescita», ha dichiarato Gaetano Scamarcio, Presidente dell'Associazione.

«Al giorno d'oggi c'è molta confusione tra i nostri coetanei per quanto riguarda l'orientamento in uscita, ringraziamo i ragazzi dell'Associazione per averci dato questa possibilità di confronto», hanno commentato Nicola Lorusso, Domenico Leuci, Vittorio Sciascia, Alessandro Caldara, rappresentanti studenteschi dell'istituto.