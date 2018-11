Xylella fastidiosa: seminario tecnico all’Istituto Agrario di Andria

Seminario tecnico-scientifico sul tema della Xylella Fastidiosa, il giorno 22 novembre alle ore 16,30, presso l’Auditorium dell’Istituto Tecnico Agrario Umberto I di Andria, ubicato alla Piazza San Pio X civ. 9, con i Patrocini dell’Ordine degli Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia Bari e Bat, del Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati e del Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati e con la collaborazione dell’Istituto Tecnico Agrario del Plesso Scolastico Lotti-Umberto I.

Al seminario, organizzato dal Consigliere Comunale Dott. Benedetto Miscioscia, delegato del Sindaco di Andria per le Politiche Agricole, interverranno il dott. Pierferdinando La Notte, Ricercatore dell’Istituto per la Protezione Sostenibile delle piante del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Bari, e il Per. Agr. Dott. Marino Binetti, consulente agronomico, i quali relazioneranno, rispettivamente, sullo stato attuale della batteriosi da Xylella fastidiosa e, soprattutto, sull’adozione delle necessarie misure preventive per contenere e prevenire la sua diffusione e l’influenza della fertilità del suolo sull’attività vegetativa e produttiva delle piante. Al seminario, parteciperanno anche i rappresentanti delle Organizzazioni di categoria degli agricoltori: Coldiretti, Confragricoltura e Confederazione Italiana Agricoltori.