Al via la campagna tesseramento del PD Andria

Entra nel vivo il tesseramento 2018 del Partito Democratico di Andria ed avrà seguito fino al 31 dicembre 2018. La segreteria del circolo locale, come da regolamento, ha istituito un’apposita Commissione per il tesseramento ed ha stabilito i tre giorni settimanali (lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 18 alle ore 20) dedicati alla raccolta delle iscrizioni.

Le modalità di adesione al circolo cittadino del PD prevedono di presentarsi personalmente nel locale sito in via Porta la Barra, n. 7, nei pressi della chiesa Sant’Agostino, muniti di documento d'identità. La tessera ha un costo di 15 euro e consentirà agli interessati di partecipare alle operazioni congressuali nazionali, in programma nei primi mesi del 2019, ed ai successivi appuntamenti congressuali regionali, provinciali e cittadini. «Il Partito Democratico – ha dichiarato il segretario del circolo andriese del PD, Giovanni Vurchio – sta cercando di rinnovare profondamente la sua struttura e, a tal fine, sta volgendo il proprio sguardo a tutte le donne, gli uomini ed i giovani volenterosi di rendersi protagonisti in questo nuovo percorso politico. Esorto i cittadini ad aderire numerosi, con entusiasmo e spirito di coinvolgimento, certi che Andria ed il Paese meritino una classe dirigente più vicina alle istanze dei cittadini ed alle loro problematiche e meno attaccata a slogan populistici, demagocici e profondamente inefficaci».