​″Città sicure anche senza telecamere″

La governance 2.0 del territorio per migliorare la sicurezza urbana. Le nostre città sono caratterizzate da criticità ambientali, occupazionali, economiche e sociali sia nelle periferie sia nei centri storici e molto spesso scontano carenze infrastrutturali, architettoniche e gestionali dovute anche all'obsolescenza degli strumenti di pianificazione o al loro fallimento nell'intercettare compiutamente esigenze e caratteri propri delle comunità dei cittadini che li abitano.

Gli attuali filoni di ricerca hanno tuttavia consolidato la consapevolezza che tali “criticità” possano rappresentare una “opportunità” e un “valore” per il territorio e per la collettività se gestite adeguatamente in progetti di rigenerazione e riqualificazione urbana e sociale.

I dispositivi di governance 2.0 concorrono, con sempre maggiore efficacia, a limitare conflittualità sociali a volte rischiose per la sicurezza urbana.

L’incontro, promosso dal Lions Castel del Monte Host e dal Rotary Corato, che si terrà domani, 23 novembre alle ore 19.30, presso la sala ricevimenti Donna Beatrice a Corato, è nato da un idea di Giuseppe dell’Aquila e Claudio Amorese, verterà sulla disamina e sull’approfondimento di tali dispositivi che rappresentano un valido strumento per aumentare la coesione sociale e spostare il baricentro delle complesse compagini sociali, tipiche dei contesti urbani contemporanei, verso pratiche maggiormente inclusive e più facilmente controllabili, migliorando la sicurezza sociale e facilitando allo stesso tempo l'attività degli operatori della sicurezza, come le forze dell’ordine e la magistratura. Il loro contributo consentirà di discutere alcuni esempi già realizzati per verificarne la replicabilità nel nostro contesto sociale.